Кокарев сожалеет о банкротстве «Химок»: «Если бы не денежный вопрос, могли бы биться за топ-8»

Вратарь «Крыльев Советов» Никита Кокарев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о пожизненном отстранении бывшего инвестора «Химок» Туфана Садыгова от футбольной деятельности.

«Конечно, это все разочаровало. Находясь в «Химках», мы отдавали себя полностью, делали все, что могли. Нам удалось сохранить прописку в РПЛ. Очень обидно, что клуб прекратил свое существование, поскольку команда была очень хорошая. Если бы не денежный вопрос, то думаю, что мы могли бы биться за попадание в топ-8», — сказал Кокарев «СЭ».

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но не смогли получить лицензию на выступление в чемпионате России в сезоне-2025/26 из-за финансовых проблем. Место команды в турнире занял «Пари НН».

9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга, составляющего более чем 448 миллионов рублей.

7 ноября КДК РФС пожизненно отстранил Садыгова от футбольной деятельности.