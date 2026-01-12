Баринов проходит медосмотр с «Локомотивом»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов проходит медицинский осмотр перед началом первого зимнего сбора вместе с остальными игроками команды.

Фотографию 29-летнего хавбека на медосмотре выложила пресс-служба железнодорожников.

Ранее сообщалось, что Баринов близок к переходу в ЦСКА. В этом сезоне он провел 24 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач.

Летом 2026 года у полузащитника заканчивается контракт с «Локомотивом».