Ороско: «Мы могли бы закончить выше, а не там, где завершили сезон»

Полузащитник «Крыльев Советов» Франко Ороско в разговоре с «СЭ» поделился мнением о прошедшем сезоне в РПЛ.

«Не могу сказать многого, потому что я приехал зимой и не участвовал в первой половине чемпионата. Да, я знаю, что мы могли бы закончить выше, а не там, где завершили сезон. Но это уже детали, и, надеюсь, в следующем сезоне мы сможем финишировать выше», — сказал Ороско «СЭ».

«Крылья Советов» заняли девятое место в таблице РПЛ сезона-2023/24, набрав 41 очко за 30 туров.