Ороско назвал «Крылья Советов» молодой командой с большим будущим

Полузащитник «Крыльев Советов» Франко Ороско в разговоре с «СЭ» оценил уровень команды.

«Правда в том, что это очень молодая команда с большим будущим. Но, прежде всего, все они очень хорошие люди. И я надеюсь, что мы выступим очень хорошо, потому что команда этого заслуживает», — сказал Ороско «СЭ».

«Крылья Советов» заняли девятое место в турнирной таблице РПЛ минувшего сезона, набрав 41 очко за 30 туров.