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Сегодня, 11:00

Ороско назвал «Крылья Советов» молодой командой с большим будущим

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Франко Ороско в разговоре с «СЭ» оценил уровень команды.

«Правда в том, что это очень молодая команда с большим будущим. Но, прежде всего, все они очень хорошие люди. И я надеюсь, что мы выступим очень хорошо, потому что команда этого заслуживает», — сказал Ороско «СЭ».

«Крылья Советов» заняли девятое место в турнирной таблице РПЛ минувшего сезона, набрав 41 очко за 30 туров.

ФК Крылья Советов (Самара)
Франко Ороско
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5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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