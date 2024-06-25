Ороско назвал «Крылья Советов» молодой командой с большим будущим
Полузащитник «Крыльев Советов» Франко Ороско в разговоре с «СЭ» оценил уровень команды.
«Правда в том, что это очень молодая команда с большим будущим. Но, прежде всего, все они очень хорошие люди. И я надеюсь, что мы выступим очень хорошо, потому что команда этого заслуживает», — сказал Ороско «СЭ».
«Крылья Советов» заняли девятое место в турнирной таблице РПЛ минувшего сезона, набрав 41 очко за 30 туров.
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15
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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