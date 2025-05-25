Форвард «Локо» Воробьев — о чемпионстве «Краснодара»: «Поздравляю родной клуб»

Форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьев поздравил «Краснодар» с победой в чемпионате России.

«Поздравляю родной клуб, который дал мне дорогу в большой футбол», — написал Воробьев в соцсетях.

27-летний россиянин является воспитанником «Краснодара». С 2014 по 2017 год форвард выступал за команды системы клуба.