Сперцян опубликовал фото из отпуска со Златаном Ибрагимовичем
Капитан и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян на отдыхе сфотографировался с бывшим нападающим «Барселоны», «Милана» и «ПСЖ» Златаном Ибрагимовичем.
«Златан», — написал Сперцян в своем Telegram-канале, сопроводив подпись эмодзи льва.
Пресс-служба «Краснодара» сделала репост общего снимка Сперцяна и Ибрагимовича, прокомментировав его: «Эдо с фанатом».
В сезоне-2025/26 25-летний Сперцян провел за «быков» 25 матчей во всех турнирах, забив 9 голов и сделав 13 результативных передач.
Игроки «Краснодара» ушли в зимний отпуск 8 декабря. Сообщалось, что 13 января команда вылетит в ОАЭ, где проведет два сбора.
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3
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
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9
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10
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11
|Кр. Советов
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12
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13
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
|- : -
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|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
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|Рубин – Краснодар
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|Акрон – Зенит
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|Факел – Динамо Мх
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