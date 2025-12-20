Сперцян опубликовал фото из отпуска со Златаном Ибрагимовичем

Капитан и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян на отдыхе сфотографировался с бывшим нападающим «Барселоны», «Милана» и «ПСЖ» Златаном Ибрагимовичем.

«Златан», — написал Сперцян в своем Telegram-канале, сопроводив подпись эмодзи льва.

Пресс-служба «Краснодара» сделала репост общего снимка Сперцяна и Ибрагимовича, прокомментировав его: «Эдо с фанатом».

В сезоне-2025/26 25-летний Сперцян провел за «быков» 25 матчей во всех турнирах, забив 9 голов и сделав 13 результативных передач.

Игроки «Краснодара» ушли в зимний отпуск 8 декабря. Сообщалось, что 13 января команда вылетит в ОАЭ, где проведет два сбора.