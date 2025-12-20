Источник: «Зенит» ведет переговоры с ЦСКА о переходе Дивеева

«Зенит» намерен подписать защитника ЦСКА Игоря Дивеева, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, сине-бело-голубые ведут активные переговоры с армейцами о возможном трансфере 26-летнего игрока.

Это уже вторая за полгода попытка питерцев заполучить Дивеева. Летом «Зенит» предлагал ЦСКА 9 миллионов евро плюс 3 миллиона евро в качестве бонусов за защитника.

Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. В сезоне-2025/26 он провел 19 игр во всех турнирах, отметившись 3 голами. Всего на счету футболиста 203 матча за московскую команду, в которых он забил 20 мячей и сделал 5 результативных передач. Вместе с ЦСКА Дивеев дважды становился обладателем Кубка России и выиграл Суперкубок страны.