Источник: ПАОК предложил «Зениту» обменять Чалова на Эраковича

ПАОК вышел на «Зенит» с предложением обмена форварда Федора Чалова на защитника Страхинью Эраковича, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, обсуждения ведутся в устной форме. Отмечается, что сине-бело-голубые предпочитают продать Эраковича, а не обменивать, и не рассматривают Чалова как основного кандидата для усиления атаки. Однако вероятность трансфера Эраковича в ПАОК, а Чалова — в «Зенит» все же существует.

Чалов перешел в ПАОК летом 2024 года. В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провел за греческую команду 22 матча во всех турнирах, забив 3 мяча и отдав 1 голевую передачу.

Эракович стал игроком «Зенита» в июле 2023 года. На счету 24-летнего серба 19 игр за питерцев в РПЛ и FONBET Кубке России сезона-2025/26, в которых защитник отметился 1 результативной передачей.