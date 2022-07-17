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Лебеденко сыграл за «Торпедо» в премьер-лиге 17 лет спустя

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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В матче первого тура чемпионата России против «Сочи» в составе «Торпедо» на поле появился Игорь Лебеденко. В последний раз 39-летний полузащитник, принявший активное участие в деле возвращения черно-белых в премьер-лигу, играл за родную команду в высшем дивизионе более 17 лет назад — 20 сентября 2004 года. Лебеденко стал новым рекордсменом чемпионатов по времени, разделившему две встречи в составе одной команды. Результат Александра Анюкова он превзошел почти на четыре года.

Футболисты, два матча которых за одну команду высшего дивизиона разделили 10 и более лет

Игрок

Команда

Пауза

Начало

Конец

Время

Игорь Лебеденко

Торпедо

20.09.2004

17.07.2022

17 лет 300 дней

Александр Анюков

Крылья Советов

10.07.2005

14.07.2019

14 лет 4 дня

Александр Самедов

Спартак

16.07.2005

05.03.2017

11 лет 232 дня

Алексей Герасименко

Кубань

07.11.1992

21.03.2004

11 лет 234 дня

Станислав Лысенко

Кубань

10.11.1992

13.03.2004

11 лет 123 дня

Денис Вавилин

Крылья Советов

13.10.2001

02.12.2012

11 лет 50 дней

Арсений Логашов

Химки

29.11.2009

17.10.2020

10 лет 322 дня

Евгений Гапон

Химки

29.11.2009

18.09.2020

10 лет 293 дня

Лебеденко — 15-й в истории футболист, сыгравший в высшем дивизионе после празднования 39-летия. Сейчас в перечне ветеранов Игорь занимает 14-е место. Но уже к середине октября он может подняться в десятку, а к концу чемпионата и вовсе стать восьмым. Рекорд Анатолия Давыдова — 43 года 295 дней — по-прежнему кажется труднодостижимым

Самые возрастные футболисты в чемпионатах России

Игрок

Дата рождения

Клуб

Дата матча

Матч

Возраст

Анатолий Давыдов

13.11.1953

Зенит

03.09.1997

Черноморец (д) — 0:0

43 года 295 дней

Дмитрий Лоськов

12.02.1974

Локомотив

13.05.2017

Оренбург (д) — 4:0

43 года 90 дней

Александр Филимонов

15.10.1973

Арсенал

08.12.2014

Ростов (д) — 1:0

41 год 54 дня

Андрей Тихонов

16.10.1970

Спартак

18.09.2011

Кр.Советов (д) — 3:0

40 лет 337 дней

Руслан Аджинджал

22.06.1974

Краснодар

17.05.2015

Торпедо (д) — 2:2

40 лет 329 дней

Роман Березовский

05.08.1974

Динамо

13.09.2014

Зенит (г) — 2:3

40 лет 39 дней

Сергей Рыжиков

19.09.1980

Тамбов

20.09.2020

Локомотив (г) — 0:1

40 лет 29 дней

Сергей Наталушко

13.09.1960

Сатурн

26.05.2000

Кр.Советов (г) — 2:3

39 лет 255 дней

Александр Балахнин

01.04.1955

Лада

28.10.1994

Текстильщик (д) — 3:2

39 лет 210 дней

Сергей Андреев

16.05.1956

Ростсельмаш

30.09.1995

ЦСКА (д) — 1:3

39 лет 137 дней

Василий Жупиков

16.01.1954

Крылья Советов

02.05.1993

Локомотив НН (г) — 1:1

39 лет 106 дней

Юрий Гаврилов

03.05.1953

Асмарал

06.08.1992

Зенит (д) — 8:3

39 лет 95 дней

Станислав Черчесов

02.09.1963

Спартак

17.11.2002

Торпедо (д) — 0:1

39 лет 76 дней

Игорь Лебеденко

27.05.1983

Торпедо

17.07.2022

Сочи (д) — 1:3

39 лет 51 день

Игорь Белов

21.10.1954

Луч

10.11.1993

Текстильщик (г) — 0:4

39 лет 20 дней

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив 1
Нижний Новгород 1
Матч завершен

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
Игорь Лебеденко
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Торпедо (Москва)
1
0
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2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
5
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
11
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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