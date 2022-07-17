Лебеденко сыграл за «Торпедо» в премьер-лиге 17 лет спустя

В матче первого тура чемпионата России против «Сочи» в составе «Торпедо» на поле появился Игорь Лебеденко. В последний раз 39-летний полузащитник, принявший активное участие в деле возвращения черно-белых в премьер-лигу, играл за родную команду в высшем дивизионе более 17 лет назад — 20 сентября 2004 года. Лебеденко стал новым рекордсменом чемпионатов по времени, разделившему две встречи в составе одной команды. Результат Александра Анюкова он превзошел почти на четыре года.

Футболисты, два матча которых за одну команду высшего дивизиона разделили 10 и более лет

Игрок Команда Пауза Начало Конец Время Игорь Лебеденко Торпедо 20.09.2004 17.07.2022 17 лет 300 дней Александр Анюков Крылья Советов 10.07.2005 14.07.2019 14 лет 4 дня Александр Самедов Спартак 16.07.2005 05.03.2017 11 лет 232 дня Алексей Герасименко Кубань 07.11.1992 21.03.2004 11 лет 234 дня Станислав Лысенко Кубань 10.11.1992 13.03.2004 11 лет 123 дня Денис Вавилин Крылья Советов 13.10.2001 02.12.2012 11 лет 50 дней Арсений Логашов Химки 29.11.2009 17.10.2020 10 лет 322 дня Евгений Гапон Химки 29.11.2009 18.09.2020 10 лет 293 дня

Лебеденко — 15-й в истории футболист, сыгравший в высшем дивизионе после празднования 39-летия. Сейчас в перечне ветеранов Игорь занимает 14-е место. Но уже к середине октября он может подняться в десятку, а к концу чемпионата и вовсе стать восьмым. Рекорд Анатолия Давыдова — 43 года 295 дней — по-прежнему кажется труднодостижимым

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