Лебеденко сыграл за «Торпедо» в премьер-лиге 17 лет спустя
В матче первого тура чемпионата России против «Сочи» в составе «Торпедо» на поле появился Игорь Лебеденко. В последний раз 39-летний полузащитник, принявший активное участие в деле возвращения черно-белых в премьер-лигу, играл за родную команду в высшем дивизионе более 17 лет назад — 20 сентября 2004 года. Лебеденко стал новым рекордсменом чемпионатов по времени, разделившему две встречи в составе одной команды. Результат Александра Анюкова он превзошел почти на четыре года.
Футболисты, два матча которых за одну команду высшего дивизиона разделили 10 и более лет
|
Игрок
|
Команда
|
Пауза
|
Начало
|
Конец
|
Время
|
Игорь Лебеденко
|
Торпедо
|
20.09.2004
|
17.07.2022
|
17 лет 300 дней
|
Александр Анюков
|
Крылья Советов
|
10.07.2005
|
14.07.2019
|
14 лет 4 дня
|
Александр Самедов
|
Спартак
|
16.07.2005
|
05.03.2017
|
11 лет 232 дня
|
Алексей Герасименко
|
Кубань
|
07.11.1992
|
21.03.2004
|
11 лет 234 дня
|
Станислав Лысенко
|
Кубань
|
10.11.1992
|
13.03.2004
|
11 лет 123 дня
|
Денис Вавилин
|
Крылья Советов
|
13.10.2001
|
02.12.2012
|
11 лет 50 дней
|
Арсений Логашов
|
Химки
|
29.11.2009
|
17.10.2020
|
10 лет 322 дня
|
Евгений Гапон
|
Химки
|
29.11.2009
|
18.09.2020
|
10 лет 293 дня
Лебеденко — 15-й в истории футболист, сыгравший в высшем дивизионе после празднования 39-летия. Сейчас в перечне ветеранов Игорь занимает 14-е место. Но уже к середине октября он может подняться в десятку, а к концу чемпионата и вовсе стать восьмым. Рекорд Анатолия Давыдова — 43 года 295 дней — по-прежнему кажется труднодостижимым
Самые возрастные футболисты в чемпионатах России
|
Игрок
|
Дата рождения
|
Клуб
|
Дата матча
|
Матч
|
Возраст
|
Анатолий Давыдов
|
13.11.1953
|
Зенит
|
03.09.1997
|
Черноморец (д) — 0:0
|
43 года 295 дней
|
Дмитрий Лоськов
|
12.02.1974
|
Локомотив
|
13.05.2017
|
Оренбург (д) — 4:0
|
43 года 90 дней
|
Александр Филимонов
|
15.10.1973
|
Арсенал
|
08.12.2014
|
Ростов (д) — 1:0
|
41 год 54 дня
|
Андрей Тихонов
|
16.10.1970
|
Спартак
|
18.09.2011
|
Кр.Советов (д) — 3:0
|
40 лет 337 дней
|
Руслан Аджинджал
|
22.06.1974
|
Краснодар
|
17.05.2015
|
Торпедо (д) — 2:2
|
40 лет 329 дней
|
Роман Березовский
|
05.08.1974
|
Динамо
|
13.09.2014
|
Зенит (г) — 2:3
|
40 лет 39 дней
|
Сергей Рыжиков
|
19.09.1980
|
Тамбов
|
20.09.2020
|
Локомотив (г) — 0:1
|
40 лет 29 дней
|
Сергей Наталушко
|
13.09.1960
|
Сатурн
|
26.05.2000
|
Кр.Советов (г) — 2:3
|
39 лет 255 дней
|
Александр Балахнин
|
01.04.1955
|
Лада
|
28.10.1994
|
Текстильщик (д) — 3:2
|
39 лет 210 дней
|
Сергей Андреев
|
16.05.1956
|
Ростсельмаш
|
30.09.1995
|
ЦСКА (д) — 1:3
|
39 лет 137 дней
|
Василий Жупиков
|
16.01.1954
|
Крылья Советов
|
02.05.1993
|
Локомотив НН (г) — 1:1
|
39 лет 106 дней
|
Юрий Гаврилов
|
03.05.1953
|
Асмарал
|
06.08.1992
|
Зенит (д) — 8:3
|
39 лет 95 дней
|
Станислав Черчесов
|
02.09.1963
|
Спартак
|
17.11.2002
|
Торпедо (д) — 0:1
|
39 лет 76 дней
|
Игорь Лебеденко
|
27.05.1983
|
Торпедо
|
17.07.2022
|
Сочи (д) — 1:3
|
39 лет 51 день
|
Игорь Белов
|
21.10.1954
|
Луч
|
10.11.1993
|
Текстильщик (г) — 0:4
|
39 лет 20 дней
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
5
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|1
|0
|1