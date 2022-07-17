Бородюк: «Сказывается то, что нам нужно привыкать к РПЛ»

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1).

— Результатом мы не довольны. Проигрыш — не удовлетворителен. С точки зрения игры, первый тайм был не очень, чувствовалась скованность. Наша первая игра в РПЛ. Поэтому какие-то действия были не очень качественными, не такими, как в тренировочном процессе. Во втором тайме сделали замены, вроде, поменяли игру, появились шансы, неплохо вскрывали среднюю линию. Но в конечном итоге атаки сложно было довести до логического завершения. Нападающие должны вбегать в зоны, чтобы забить. Наверное, сказывается то, что нам нужно привыкать к РПЛ. Действовать быстрее, главное — быть увереннее в себе. Во втором тайме 30 минут показывали, что можем играть. Тем более, с таким соперником, как «Сочи». У них достаточно хорошая и квалифицированная команда. Я бы отметил ребят, хорошо в концовке второго тайма выглядели. В большей степени моя вина — поспешил с заменами. Можно было 1-2 замены придержать. В концовке Рязанцев и Караев выбыли у нас... В футболе бывает такое. Хотели «освежить» фланги, чтобы мы вскрывали оборону. Выпустили Эркинова — думали, что молодой и талантливый парень нам поможет. Надеемся, еще проявит себя, он может «один в один» обыграть. Вышли наши «ветераны». Рязанцев достаточно хорошо проявил себя в средней линии, но, скорее всего, выбыл... Посмотрим, что у него за травма. Конечно, первый блин комом.

— Тройная замена в начале второго тайма, один удар в створ за весь тайм, единственный гол «Торпедо» — автогол. Это такая тактика была? Почему всего один удар в створ ворот, если вы выходите на второй тайм при счете 0:2?

— Зная, что «Сочи» плотно накрывает среднюю линию, мы хотели сыграть за счет флангов. У нас были моменты, например, Турищев выбежал «один в один», забивай, и игра пошла бы по другому сценарию. С уверенностью и опытом реализуются шансы и моменты. «Сочи» — квалифицированная команда. Очень многое зависит от единоборств и борьбы на поле, от исполнительского мастерства. Сегодня что-то у нас не получалось, но в большей степени это вопрос ко мне. Может быть, со стартовым составом не угадал. Посмотрим, как будет двигаться команда дальше. Возможно, на какие-то позиции в первом тайме неправильно поставил игроков. Во втором тайме пошла игра, завладели преимуществом. К сожалению, не реализовали свои моменты. Не было последнего паса, — цитирует тренера сайт «Торпедо».