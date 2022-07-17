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Сегодня, 19:40

Адвокат Добровинский: «Я бы запретил иностранных игроков»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Адвокат Александр Добровинский, который является болельщиком «Динамо», рассказал, чего ждет от нового футбольного сезона.

«С 59-го у меня всегда позитивные ожидания от сезона «Динамо». Сегодняшняя игра покажет, на какое место можем рассчитывать. Товарищеские матчи мне понравились. Посмотрим. Есть большие проблемы.

Как себя чувствует Зарема после родов? Это к ней вопрос. Не спрашивал ее, продает ли она «Спартак», мне это неинтересно.

Спокойно отношусь к иностранным тренерам у нас. Я бы запретил иностранных игроков. Мы очень хорошо играли до того, как к нам попали иностранцы. В 1966-м году у нас не было ни одного иностранца, а состав был потрясающий. Могу перечислить всю сборную того времени. В нынешнем «Динамо» не так уж много иностранцев, я бы скорее очистил бы «Зенит» от всех иностранцев. Если оттуда всех бразильцев убрать, то бразильцы будут чемпионами, а «Зенит» нет», — заявил Добровинский.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив 1
Нижний Новгород 1
Матч завершен

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
ФК Динамо (Москва)
6
1
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
5
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
11
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
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Маркус Вендел

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П
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Александр Долгов

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Химки

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Крылья Советов

 1
И К Ж
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