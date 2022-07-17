Адвокат Добровинский: «Я бы запретил иностранных игроков»

Адвокат Александр Добровинский, который является болельщиком «Динамо», рассказал, чего ждет от нового футбольного сезона.

«С 59-го у меня всегда позитивные ожидания от сезона «Динамо». Сегодняшняя игра покажет, на какое место можем рассчитывать. Товарищеские матчи мне понравились. Посмотрим. Есть большие проблемы.

Как себя чувствует Зарема после родов? Это к ней вопрос. Не спрашивал ее, продает ли она «Спартак», мне это неинтересно.

Спокойно отношусь к иностранным тренерам у нас. Я бы запретил иностранных игроков. Мы очень хорошо играли до того, как к нам попали иностранцы. В 1966-м году у нас не было ни одного иностранца, а состав был потрясающий. Могу перечислить всю сборную того времени. В нынешнем «Динамо» не так уж много иностранцев, я бы скорее очистил бы «Зенит» от всех иностранцев. Если оттуда всех бразильцев убрать, то бразильцы будут чемпионами, а «Зенит» нет», — заявил Добровинский.