Хавбек «Химок» Вера — о финансах: «Сегодня пока нечего тратить»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера в разговоре с «СЭ» рассказал о своем финансовом положении.

— Учитывая сложившуюся ситуацию в клубе, как у тебя обстоят дела с тратами?

— Если есть деньги — трачу. Сегодня пока нечего тратить.

В нынешнем сезоне 27-летний хавбек отметился 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами в 23 матчах во всех турнирах.

Дарик Агаларов