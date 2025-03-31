«Акрон» — «Ростов»: Дзюба и Комличенко сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Акроном» и «Ростовом» в 22-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Солидарность Арене» в Самаре. Начало — в 18.30 по московскому времени.

«Акрон»: Васютин, Савичев, Эсковаль, Неделчару, Бокоев, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Бакаев, Дзюба, Данилин.

Запасные: Волков, Пестряков, Витор, Бардыбахин, Фернандес, Москвичев, Хубулов, Джаковац, Эсанов, Дмитриев, Грибов, Галоян.

«Ростов»: Ятимов, Вахания, Мелехин, Осипенко, Сутормин, Комаров, Кучаев, Шанталий, Мохеби, Роналдо, Комличенко.

Запасные: Ханкич, Одоевский, Сако, Поярков, Радченко, Игнатов, Щетинин, Байрамян, Колтаков, Жбанов, Азнауров, Голенков.