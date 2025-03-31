Хавбек «Химок» Вера — о долгах клуба: «Это влияет в понедельник, вторник, среду, а потом мы продолжаем подготовку»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера в разговоре с «СЭ» поделился мнением о ситуации с задолженностями в клубе.

«Все, что остается нам делать — это выходить на поле и доказывать, что мы профессионалы и можем играть. Да, состоялся разговор с руководством по поводу задолженностей. Такой разговор при нынешних реалиях — это нормально. Все понимают, что клуб в позитивном русле существует, не разрушается.

Ситуация с деньгами влияет в понедельник, вторник, среду, а потом мы продолжаем подготовку и уже не думаем об этом», — сказал Вера «СЭ».

Ранее стало известно, что по решению ФНС у клуба заблокированы счета в шести банках. «СЭ» сообщал, что задержка зарплаты достигла трех месяцев.

После 22-го тура РПЛ «Химки» имеют в своем активе 23 очка и располагаются на 10-й строчке.

Дарик Агаларов