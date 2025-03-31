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Хавбек «Химок» Вера — о долгах клуба: «Это влияет в понедельник, вторник, среду, а потом мы продолжаем подготовку»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера в разговоре с «СЭ» поделился мнением о ситуации с задолженностями в клубе.

«Все, что остается нам делать — это выходить на поле и доказывать, что мы профессионалы и можем играть. Да, состоялся разговор с руководством по поводу задолженностей. Такой разговор при нынешних реалиях — это нормально. Все понимают, что клуб в позитивном русле существует, не разрушается.

Ситуация с деньгами влияет в понедельник, вторник, среду, а потом мы продолжаем подготовку и уже не думаем об этом», — сказал Вера «СЭ».

Ранее стало известно, что по решению ФНС у клуба заблокированы счета в шести банках. «СЭ» сообщал, что задержка зарплаты достигла трех месяцев.

После 22-го тура РПЛ «Химки» имеют в своем активе 23 очка и располагаются на 10-й строчке.

Дарик Агаларов

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Лукас Вера
ФК Химки
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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