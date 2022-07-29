Агент Сафонов рассказал, сколько могут платить Кокорину в РПЛ. В «Фиорентине» он получает 3,6 млн евро в год

Агент рассказал, на какую зарплату может рассчитывать Кокорин в случае перехода в клуб РПЛ

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, на какую зарплату может рассчитывать нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин в случае перехода в клуб РПЛ.

«Александр вполне может согласиться на 1,5—1,7 миллиона евро в год, если по-настоящему хочет вернуться. Посмотрите, сколько футболистов в возрасте после 30 лет покупают за большие деньги, например, в АПЛ. Это вообще не проблема. Главное — внести в соглашение пункт, чтобы он не мог никого бить предметами мебели, и подарить ему книгу Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», — цитирует агента RT.

Ранее 31-летний форвард не попал в состав «Фиорентины» на второй предсезонный сбор.

Кокорин перешел в итальянский клуб из «Спартака» в январе 2021 года. В сезоне-2021/22 игрок принял участие в 7 матчах «фиалок» и не отличился результативными действиями.

В составе сборной России Кокорин провел 47 матчей и забил 12 голов.