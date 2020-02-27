Полузащитник «Спартака» Гус Тил опубликовал новую фотографию в своем Instagram перед матчем 20-го тура чемпионата России против «Динамо». Встреча пройдет 29 февраля в Москве.

«В субботу мы снова вернемся», — подписал фото Тил.

«Спартак» с 22 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров. «Динамо» — 24 балла и 8-я строчка.