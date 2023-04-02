Квеквескири: «Когда такая команда, как ЦСКА, тянет время, это не очень красиво»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири обвинил игроков ЦСКА в том, что они тянули время.

Армейцы обыграли воронежскую команду со счетом 2:0 в матче 21-го тура РПЛ.

«Когда такая большая команда, как ЦСКА, тянет время, это не очень красиво. Мойзес падает, потом встает через пять секунд, хватается за ногу. Роша то же самое. Большие люди, футболисты, играют на результат. Ну ладно», — приводит Sport24 слова Квеквескири.

После этого матча ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Факел» идет на 14-й строчке (17 очков).