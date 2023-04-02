Спортивный директор «Факела»: «Обращаться в ЭСК не будем. Работал квалифицированный судья, который пользуются большим авторитетом!»

«Факел» не планирует обращаться в ЭСК РФС по итогам матча с ЦСКА

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в комментарии для «СЭ» заявил, что клуб не планирует обращаться в ЭСК РФС по итогам матча 21-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2).

— Планирует ли «Факел» обращаться в ЭСК по итогам матча с ЦСКА?

— Конечно, мы никуда не будем обращаться. Игру судил квалифицированный судья, который пользуются большим авторитетом! Из-за этого мы никуда обращаться не будем.

— Вы получили желтую карточку в концовке. С чем это связано?

— Да. Это связано с тем, что в ВАР центре работал еще один специалист, который слишком долго смотрел повтор. Видимо, плохо работал интернет.

Арбитр матча 21-го тура чемпионата России «Факел» — ЦСКА Павел Кукуян добавил к первому тайму всего четыре минуты, хотя потери времени точно превысили шесть минут.