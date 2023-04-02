«Ростов» — «Торпедо»: Караев помог гостям отыграть один гол

Нападающий «Торпедо» Давид Караев сократил отставание своей команды в счете в матче 21-го тура РПЛ против «Ростова» — 1:2.

На 59-й минуте форвард пробил в дальний от себя правый угол с линии штрафной ростовчан.

Караев забил второй гол в нынешнем розыгрыше чемпионата России.