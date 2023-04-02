«Ростов» — «Торпедо»: Караев помог гостям отыграть один гол
Нападающий «Торпедо» Давид Караев сократил отставание своей команды в счете в матче 21-го тура РПЛ против «Ростова» — 1:2.
На 59-й минуте форвард пробил в дальний от себя правый угол с линии штрафной ростовчан.
Караев забил второй гол в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
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|21
|3
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|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|2 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|0 : 6
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|0 : 2
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
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|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
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Спартак
|8
|
|
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Крылья Советов, Локомотив
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|И
|К
|Ж
|
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Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
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Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4
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