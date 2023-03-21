Норманн — о скандальном интервью Роналду: «Уверен, Криштиану все продумал в истории своих последних месяцев»
Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн в интервью «СЭ» рассказал о своем поклонении Криштиану Роналду и выразил мнение о скандальном интервью португальца, которое привело к разрыву его контракта с «Манчестер Юнайтед».
— Читал, что вы с детства были фанатом Криштиану Роналду.
— По-прежнему остаюсь им! — воскликнул Норманн с энтузиазмом.
— Почему вы предпочли его Лионелю Месси?
— Это будет долгий ответ (в этот момент я вздохнул с облегчением. — Прим. И.Р.). В первую очередь когда он в 2000-е годы пришел в «Манчестер Юнайтед», то был очень тощим. Не уродливым, конечно, но намного менее прекрасным. Но, думаю, где-то через отрезок от трех до шести месяцев Криштиану превратился в ту машину, которую мы знаем. Он стал лучше и мощнее выглядеть, заиграл во что-то такое, чего мы раньше никогда не видели.
Так он мне понравился, поскольку я увидел молодого парня, который работает больше всех, забивает кучу мячей, хорошо выглядит, верит в себя. Его трудовая этика, отношение к работе — то, благодаря чему я пропитался к нему такими эмоциями. Для меня совершенно невероятно, что Роналду никогда не выключается. Он всегда включен, всегда работает. Даже о последнем сезоне в «Юнайтед» я слышал от игроков, что в 36-37 лет он был первым, кто приходил на каждую тренировку, и последним, кто с нее уходил. Когда ты миллиардер и забил 800 голов в карьере, когда ты в таком возрасте, но играешь как молодой голодный игрок... Я просто не могу в это поверить!
Возможно, у Месси больше таланта, он лучше видит поле, его пасы и понимание игры более совершенны. Уважаю все это, и, наверное, Лео выше именно как игрок. Но лично для меня он даже близко не подходит к Криштиану. Тот остается моим кумиром, и никто уже этого не изменит.
— Как вы расценили последние события в карьере португальца: скандальное интервью Пирсу Моргану, последовавший за ним разрыв контракта с «МЮ», посредственный чемпионат мира, отъезд в «Аль-Наср»?
— Я всегда на его стороне. Он ведь и бизнесмен тоже. С точки зрения денег он сделал очень умную вещь. Думаю, от начала до конца этой истории он абсолютно точно знал, что делает. Считаю, таким и был его план.
— То есть это не было всплеском эмоций?
— Эмоций? Ха-ха. Конечно, нет. Уверен, что он все продумал.
— Вообще, смотрели чемпионат мира? За какую команду болели?
— Если честно, редко смотрю футбол. Но, конечно, хотел, чтобы Криштиану выиграл чемпионат мира.
— Как вы отреагировали, когда Фернанду Сантуш не поставил его в стартовый состав на два последних матча?
— Никак. Конечно, не только я, но и многие другие хотят, чтобы он играл в каждом матче.
В ноябре 2022 года Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед», в конце декабря португальский форвард подписал соглашение на три года с саудовским «Аль-Насром». Зарплата футболиста в новой команде составляет 200 миллионов евро в год.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|1
|5
|14
|10-34
|8
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4