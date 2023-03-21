Норманн — о скандальном интервью Роналду: «Уверен, Криштиану все продумал в истории своих последних месяцев»

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн в интервью «СЭ» рассказал о своем поклонении Криштиану Роналду и выразил мнение о скандальном интервью португальца, которое привело к разрыву его контракта с «Манчестер Юнайтед».

— Читал, что вы с детства были фанатом Криштиану Роналду.

— По-прежнему остаюсь им! — воскликнул Норманн с энтузиазмом.

— Почему вы предпочли его Лионелю Месси?

— Это будет долгий ответ (в этот момент я вздохнул с облегчением. — Прим. И.Р.). В первую очередь когда он в 2000-е годы пришел в «Манчестер Юнайтед», то был очень тощим. Не уродливым, конечно, но намного менее прекрасным. Но, думаю, где-то через отрезок от трех до шести месяцев Криштиану превратился в ту машину, которую мы знаем. Он стал лучше и мощнее выглядеть, заиграл во что-то такое, чего мы раньше никогда не видели.

Так он мне понравился, поскольку я увидел молодого парня, который работает больше всех, забивает кучу мячей, хорошо выглядит, верит в себя. Его трудовая этика, отношение к работе — то, благодаря чему я пропитался к нему такими эмоциями. Для меня совершенно невероятно, что Роналду никогда не выключается. Он всегда включен, всегда работает. Даже о последнем сезоне в «Юнайтед» я слышал от игроков, что в 36-37 лет он был первым, кто приходил на каждую тренировку, и последним, кто с нее уходил. Когда ты миллиардер и забил 800 голов в карьере, когда ты в таком возрасте, но играешь как молодой голодный игрок... Я просто не могу в это поверить!

Возможно, у Месси больше таланта, он лучше видит поле, его пасы и понимание игры более совершенны. Уважаю все это, и, наверное, Лео выше именно как игрок. Но лично для меня он даже близко не подходит к Криштиану. Тот остается моим кумиром, и никто уже этого не изменит.

— Как вы расценили последние события в карьере португальца: скандальное интервью Пирсу Моргану, последовавший за ним разрыв контракта с «МЮ», посредственный чемпионат мира, отъезд в «Аль-Наср»?

— Я всегда на его стороне. Он ведь и бизнесмен тоже. С точки зрения денег он сделал очень умную вещь. Думаю, от начала до конца этой истории он абсолютно точно знал, что делает. Считаю, таким и был его план.

— То есть это не было всплеском эмоций?

— Эмоций? Ха-ха. Конечно, нет. Уверен, что он все продумал.

— Вообще, смотрели чемпионат мира? За какую команду болели?

— Если честно, редко смотрю футбол. Но, конечно, хотел, чтобы Криштиану выиграл чемпионат мира.

— Как вы отреагировали, когда Фернанду Сантуш не поставил его в стартовый состав на два последних матча?

— Никак. Конечно, не только я, но и многие другие хотят, чтобы он играл в каждом матче.

В ноябре 2022 года Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед», в конце декабря португальский форвард подписал соглашение на три года с саудовским «Аль-Насром». Зарплата футболиста в новой команде составляет 200 миллионов евро в год.