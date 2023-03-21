Норманн: «Когда Сульшер, Карпин и Йоканович начинают говорить, игроки затыкаются и слушают их»
Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн в интервью «СЭ» рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером бело-голубых Славишей Йокановичем, а также с Валерием Карпиным и Уле-Гуннаром Сульшером, с которыми работал в предыдущих клубах.
— Легко ли вам было найти общий язык со Славишей Йокановичем, понять его требования? Большая ли разница с Валерием Карпиным, о котором вы говорили очень много хороших слов?
— Конечно, это другое. Прежде всего, я могу разговаривать со Славишей напрямую, без переводчика, на английском (по-испански Норманн не говорит, как и Карпин по-английски. — Прим. И.Р.). Он очень конкретен со мной, и даже сейчас, когда я пропустил достаточно много, он находит время, чтобы со мной разговаривать и всегда напоминать, чего от меня ждет — как на поле, так и за его пределами. Несмотря на то что пока я играл далеко не так много, как хотим и он, и я, у нас хорошие взаимоотношения, ценю это.
— А чего Йоканович ожидает от вас за пределами поля?
— Мне уже не 20 лет, а 26. И тренер ждет от меня лидерских качеств, проявления того опыта, который у меня есть. Я должен использовать его, чтобы помогать людям вокруг меня, моим одноклубникам, становиться сильнее. На поле же — благодаря моим качествам мы должны в большей степени диктовать игру, контролировать ее.
— Вы работаете с Йокановичем, а ранее работали с Карпиным и в «Мольде» — с Уле-Гуннаром Сульшером. Есть ли между ними что-то общее или это три совсем разных тренера?
— Общее — характер. У каждого из троих сильный характер. В чем это выражается? В том, что, когда они говорят, ты и все остальные игроки затыкаются и слушают. И мне это нравится. Но делать какие-то детальные сравнения не стану. Под руководством Славиши я провел слишком мало матчей. А Сульшер был очень-очень давно.
— С Карпиным после возвращения в Россию пересекались, общались?
— Нет.
Ранее Норманн рассказал о своем опыте игры за «Норвич», в составе которого он выступал в сезоне-2021/22 на правах аренды из «Ростова».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|1
|5
|14
|10-34
|8
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4