В ЦСКА рассказали, как шли переговоры по приглашению Карвальо на матч с 2DROTS

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в комментарии для «СЭ» рассказал, как клуб договаривался с бразильцем Даниэлем Карвальо об участии в товарищеском матче против 2DROTS.

— Как удалось уговорить Карвальо приехать и сыграть за ЦСКА?

— Я бы не использовал слово «уговаривать». Даниэль был счастлив. Он абсолютно открыт к любым активностям. Он рад приехать, снова увидеться с болельщиками ЦСКА. Для него это большое счастье. Он воодушевлен общением. Уговором это точно не было.

Матч пройдет в 25 марта на «ВЭБ Арене». Начало — 16.00 мск. Также 40-летний бразилец проведет автограф-сессию.

В ЦСКА Карвальо провел шесть лет — с 2004 по 2010 год. В составе ЦСКА Карвальо становился чемпионом России (2005, 2006), завоевывал Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09), Суперкубок России (2004, 2006, 2009) и Кубок УЕФА (2004/05).