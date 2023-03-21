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В ЦСКА рассказали, как шли переговоры по приглашению Карвальо на матч с 2DROTS

Микеле Антонов
Корреспондент
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Даниэль Карвальо.
Фото Александр Вильф

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в комментарии для «СЭ» рассказал, как клуб договаривался с бразильцем Даниэлем Карвальо об участии в товарищеском матче против 2DROTS.

— Как удалось уговорить Карвальо приехать и сыграть за ЦСКА?

— Я бы не использовал слово «уговаривать». Даниэль был счастлив. Он абсолютно открыт к любым активностям. Он рад приехать, снова увидеться с болельщиками ЦСКА. Для него это большое счастье. Он воодушевлен общением. Уговором это точно не было.

Матч пройдет в 25 марта на «ВЭБ Арене». Начало — 16.00 мск. Также 40-летний бразилец проведет автограф-сессию.

В ЦСКА Карвальо провел шесть лет — с 2004 по 2010 год. В составе ЦСКА Карвальо становился чемпионом России (2005, 2006), завоевывал Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09), Суперкубок России (2004, 2006, 2009) и Кубок УЕФА (2004/05).

Даниэл Карвальо
ФК 2Drots
ФК ЦСКА (Москва)
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1
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2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
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 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
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