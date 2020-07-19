Полузащитник «Динамо» Грулев: «Наши пенальти возникают не из воздуха»

Полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулев поделился ожиданиями от перенесенного матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара». Также он отметил, что не видит проблемы в том, что команда пока забивает только с пенальти.

«Настроение в команде сейчас, конечно, хорошее — одержали две победы подряд, а любой успех всегда придает уверенности и добавляет положительных эмоций, — цитирует Грулева официальный сайт клуба. — С другой стороны сейчас матчи идут подряд, выходим на поле через два дня на третий, поэтому времени радоваться особо нет — сразу же переключаемся на следующего соперника. Поэтому все мысли сейчас о «Краснодаре», который мы внимательно изучаем.

Не вижу проблем в том, что забиваем пока только с пенальти. Главное, что моменты, которые приводят к назначению 11-метровых ударов, у нас есть, мы их создаем. Пенальти же не возникают из воздуха, это плод усилий всей команды, которая ищет возможность забить гол, а соперник с нарушением правил ей это не дает. А мы стремимся атаковать, стремимся забить. То, что пока не можем сделать это с игры — не проблема. Голы обязательно придут. Мы над этим работаем.

Что касается «Краснодара», то скажу банальные вещи — это команда, которая и сама играет, и сопернику дает. Разбираем их, тренерский штаб указывает на уязвимые места. Мы постараемся сыграть аккуратно сзади и продуктивно впереди".

Матч «Краснодар» — «Динамо» начнется в 20.30 по московскому времени.