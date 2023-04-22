Фомин — о поражении от «Зенита»: «Было желание и была надежда»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал поражение от «Зенита» (1:3) в матче 24-го тура РПЛ.

— Было желание и была надежда, потому что оставалось время. Были подходы. Но в итоге мы ошиблись и закончили 1:3.

— Почему не получилось в первом тайме забить?

— Потому что не забили. Не знаю. Будем работать на тренировках.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков. «Динамо» находится на пятой строчке с 39 очками.