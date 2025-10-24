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24 октября 2025, 14:04

Бителло — о матчах с «Зенитом» в РПЛ и Кубке: «Надеюсь, сможем победить во всех трех»

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник «Динамо» Бителло назвал самых опасных футболистов «Зенита».

— Кто самый сильный из бразильцев в «Зените», на кого стоит обратить особое внимание?

— Мы понимаем, что у «Зенита» в целом очень хорошая команда. Не надо думать только о бразильцах. У них есть и хорошие российские игроки. Что касается бразильских игроков, то, наверное, выделю Луиса Энрике — мы понимаем, насколько он мощный, быстрый, всегда опасный в атаке. В середине поля еще есть Вендел, Мантуан, который очень хорошо атакует. Но, как я уже сказал, есть не только бразильцы, но и русские. Поэтому мы должны быть внимательны все 90 минут.

— Какие у «Динамо» шансы на победу?

— Возможность выиграть — мы тоже хорошая и сильная команда. Провели хороший матч. Нужно повторить то, что мы делаем здесь, на тренировках, и побеждать.

— Совсем скоро у вас матчи с «Зенитом» и в Кубке. Не много ли игр за короткий период времени?

— Для нас это хорошо. Мне особенно нравится, когда соперник играет, дает играть. Ничего плохого в этом нет. Хорошо играть против соперника высокого уровня. Мне нравится, думаю, всем остальным тоже. Надеюсь, что мы сможем победить во всех трех матчах.

Матч между командами пройдет 26 октября на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 17.30 по московскому времени.

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Бителло
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Кр. Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Г
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Максим Глушенков

Зенит

 4
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Краснодар

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Родина

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П
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 2
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Ростов

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И К Ж
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Рубин

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