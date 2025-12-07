Макаров — об игре «Динамо» в РПЛ: «Первая часть провальная полностью»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров ответил на вопрос «СЭ» об итогах первой части сезона для клуба.

«На самом деле не очень для клуба. Большая потеря очков. На каком месте сейчас идем, так не должно быть. Первая часть провальная полностью. Мы этому не рады, но есть вторая часть, чтобы исправлять», — сказал Макаров «СЭ».

«Динамо» с 21 очком находится на 10-м месте в чемпионате России. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит» (39 очков). На второй позиции располагается «Краснодар» (37), на третьей — ЦСКА (36).