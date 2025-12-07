Макаров: «Судья сделал то, что сделал. Пусть разбираются эксперты. Надеемся, будет наказан»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров ответил на вопрос «СЭ» о судействе в матче 18-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

— Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров сказал, что «офсайдные линии были за «Спартак».

— Согласен, четыре гола забило «Динамо». Должны были побеждать, но судья сделал то, что сделал. Пусть разбираются эксперты. Надеемся, будет наказан.

«Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 21 очком находится на 10-й строчке.