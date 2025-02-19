Источник: полузащитник ЦСКА Зделар перейдет в «Зенит»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар перейдет в «Зенит», утверждает Telegram-канал «Мутко против».

По данным источника, клуб из Санкт-Петербурга заплатит за 29-летнего серба 1,5 миллиона евро. Армейцы решили расстаться с футболистом, контракт с которым действовал до конца июня 2025 года.

Зделар выступал за ЦСКА с июля 2022 года. В сезоне-2024/25 хавбек принял участие в 21 матче красно-синих во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.