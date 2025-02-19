В ЦСКА отреагировали на интерес «Спартака» к Мусаеву

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Спартака» к нападающему Тамерлану Мусаеву.

Ранее об интересе красно-белых к футболисту сообщил Telegram-канал «Удар Эджуке».

«Подтверждать конкретное предложение было бы некорректно, потому что в сделке есть всегда несколько сторон и, соответственно, право каждого на неразглашение. Со своей стороны можем сказать следующее: да, на рынке этой зимой был устойчивый интерес к Тамерлану, цифры в прессе близки к истине. Однако, Тамик, как мы все по-дружески его называем, пришел только год назад и стал важнейшей частью команды и коллектива. И, конечно, в свои 23 года и близко не сказал в ЦСКА заключительного слова. Тамерлан нужен ЦСКА, и иначе этот вопрос зимой не стоял. Понятно, что давно уже на футбольном рынке все покупается и все продается, но когда речь идет о принципиальном сопернике, фактор значимости игрока для ЦСКА является для нас ключевым», — сказал Брейдо «СЭ».

Мусаев выступает за ЦСКА с января 2024 года. В сезоне-2024/25 форвард провел за армейцев 26 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи. Контракт футболиста действует до лета 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего россиянина в 3,5 миллиона евро.