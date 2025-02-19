В «Ростове» заявили, что не вели переговоров с Селиховым
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отреагировал на информацию об интересе клуба к бывшему голкиперу «Спартака» Александру Селихову.
19 февраля о подписании контракта с 30-летним вратарем объявил «Урал».
«Мы не вели переговоров с Селиховым. Соответственно, не предлагали контракт — ни на три года, ни на три дня. Игрок был предложен нашему клубу, но до переговоров не дошло», — цитирует Рыскина «РБ Спорт».
«Спартак» сообщил о расторжении контракта с Селиховым 22 января. В текущем сезоне голкипер провел 8 матчей в FONBET Кубке России, пропустил 7 мячей и трижды отыграл на ноль.
Источник: «РБ Спорт»
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|1
|2
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|19
|
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|4
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|
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|0
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|5
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
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|11.10
|16:30
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|11.10
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|Г
|
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Александр Соболев
Зенит
|7
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|
Максим Глушенков
Зенит
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|
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
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|1
|3
|
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Илья Рожков
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|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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