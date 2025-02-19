В «Ростове» заявили, что не вели переговоров с Селиховым

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отреагировал на информацию об интересе клуба к бывшему голкиперу «Спартака» Александру Селихову.

19 февраля о подписании контракта с 30-летним вратарем объявил «Урал».

«Мы не вели переговоров с Селиховым. Соответственно, не предлагали контракт — ни на три года, ни на три дня. Игрок был предложен нашему клубу, но до переговоров не дошло», — цитирует Рыскина «РБ Спорт».

«Спартак» сообщил о расторжении контракта с Селиховым 22 января. В текущем сезоне голкипер провел 8 матчей в FONBET Кубке России, пропустил 7 мячей и трижды отыграл на ноль.