Зделар оштрафован на 50 тысяч рублей за нецензурное обращение к арбитру после матча со «Спартаком»

КДК РФС оштрафовал полузащитника ЦСКА Сашу Зделара на 50 тысяч рублей за неспортивное поведение после матча со «Спартаком» в 28-м туре РПЛ.

Хавбек армейцев нецензурно выразился в адрес арбитра.

«Судья Чельцов сказал, что в свой адрес никаких оскорблений не слышал. То, что говорил Зделар, он не понял, поскольку было шумно. Однако на видео, которое было в нашем распоряжении, мы услышали слова Зделара. За неспортивное поведение оштрафовать на 50 тысяч рублей», — заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

После этого матча ЦСКА остался на втором месте в таблице РПЛ с 54 очка, «Спартак» поднялся на третью позицию (53 очка).