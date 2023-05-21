Зделар обратился к арбитру: «Вы можете посмотреть ВАР, *** ВАР?»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар после матча 28-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2) обратился к арбитру встречи.

«Вы можете посмотреть ВАР, *** ВАР?» — спросил игрок армейцев.

Ранее «Спартак» на своем стадионе обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Победный мяч на 90-й минуте забил Квинси Промес, который не реализовал пенальти, но первым сыграл на добивании.

После этого матча ЦСКА остался на втором месте в таблице РПЛ, набрав 54 очка, «Спартак» поднялся на третью позицию (53 балла).