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Сегодня, 18:07

Пономарев — о дисквалификации Соболева: «Его надо было оштрафовать»

Ветеран ЦСКА заявил, что форварда «Спартака» Соболева надо было оштрафовать
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать нападающего «Спартака» Александра Соболева на четыре матча. Красная карточка защитника ЦСКА Виллиана Роши была отменена.

«Соболева надо было оштрафовать. Это было бы здорово. С Рошей поступили абсолютно правильно. Я сказал председателю КДК, что он абсолютно не виноват. Он ничего не сделал, даже на желтую карточку. КДК поступил очень грамотно, по закону», — сказал Пономарев «СЭ».

КДК РФС дисквалифицировал Соболева на 4 матча за непристойный жест в адрес Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ. На 66-й минуте игры арбитр Сергей Карасев показал нападающему красно-белых и защитнику красно-синих прямые красные карточки.

Александр Соболев
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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«Спартак» обжалует решение КДК РФС дисквалифицировать Соболева на четыре матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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