«Спартак» может подать апелляцию на решение КДК по дисквалификации Соболева

Как стало известно «СЭ», «Спартак» рассматривает возможность подачи апелляции на решение КДК.

24 мая стало известно, что форвард «Спартака» получил 4-х матчевую дисквалификацию после удаления в игре 28-го тура против ЦСКА (2:1). Красная карточка защитника армейцев Виллиана Роши, полученная в том же эпизоде, отменена.

В текущем сезоне форвард провел 32 матча за красно-белых во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал 9 голевых передач.