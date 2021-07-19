Полузащитник ЦСКА Мухин получил повреждение голеностопа
19:01
Полузащитник ЦСКА Максим Мухин, который пропустил товарищеский матч с «Нижним Новгородом» (2:1), объяснил, почему не принимал участия в игре.
«Команда сыграла неплохо, все хорошо. Эмоции только положительные от команды. Я сегодня не играл, получил небольшое повреждение голеностопа. Ничего серьезного, к старту чемпионата буду готов. Рассчитываю попасть в стартовый состав. С Березуцким работается хорошо, он отличный тренер», — сказал Мухин.
19-летний Мухин перешел в ЦСКА в мае 2021 года. Ранее он выступал за «Локомотив».
Хавбек сыграл в трех матчах сборной России на Евро-2020.
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