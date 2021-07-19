«Ахмат» сыграл вничью в товарищеском матче с клубом из Саудовской Аравии
18:57
«Ахмат» сыграл вничью в товарищеском матче с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Фатех». Встреча закончилась со счетом 2:2.
Товарищеские матчи. Клубы
«Ахмат» (Россия) — «Аль-Фатех» (Саудовская Аравия) — 2:2 (1:1)
Голы: Батна, 5 (0:1). Харин, 22 (1:1). Аль-Закан, 75 (1:2). Коновалов, 86 (2:2).
«Ахмат»: Гудиев, Семенов (Пуцко, 74), Лысцов, Быстров, Богосавац, Коновалов, Швец, Бериша, Харин, Полярус (Карапузов, 46. Михаляк, 74), Конате.
19 июля.
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