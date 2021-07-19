Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил, в каком состоянии команда подходит в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».

— Насколько хорошо готов Шиманьски? Рассчитываете на него в Ростове-на-Дону?

— В матче против «Будафоки МТЕ» было видно невооруженным глазом, насколько Себастиан важен для команды. Он очень хорош в обороне. Себа — цепкий игрок, который буквально вгрызается в мячи и показывает свою готовность идти в отбор после потери. Мы очень рады, что Шиманьски смог сыграть на сборах. Сейчас сложно говорить о том, насколько он будет готов выйти в стартовом составе против «Ростова». Окончательное решение по нему мы примем чуть позже, — приводит слова тренера сайт «Динамо».

— В день, когда «Динамо» победило «Будафоки», «Ростов» уступил 10-й команде Венгрии. Следили за игрой ростовчан? Какое впечатление оставил наш ближайший соперник?

— Конечно, мы следили за матчами «Ростова» на предсезонных сборах. Но я бы не сказал, что результаты товарищеских игр нашего ближайшего соперника показательны. Мы не знаем, в каком состоянии подходила команда к ним, насколько они были уставшими, насколько сильными были нагрузки. Для нас также важно проанализировать матчи против «Ростова» в прошлом сезоне. Хотим акцентировать внимание на принципах их игры при владении мячом и во время оборонительных действий. Сделаем выводы и поймем, как будем противостоять этой команде.

Игра «Ростов» — «Динамо» состоится 23 июля. Это будет первый матч нового сезона Российской премьер-лиги.