Максим Мухин о реакции на хейтеров: «Пишу некоторым: «Обнял»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин в интервью «СЭ» рассказал о своей реакции на критику в соцсетях.

— После этого Евро прилетело даже Мостовому, который на него не поехал. Тебя затронуло?

— Нет, такого не было. Я не всегда смотрю директ, но, бывает, захожу. Хотя была пара сообщений, может быть.

— Хейтили?

— Да, были всякие обзывательства, еще когда переходил из «Локомотива». Я это вообще не воспринимаю всерьез, на меня это никак не влияет. Может, кто-то из-за этого расстраивается, а мне даже смешно было. Ну, пишут люди и пишут. Я иногда даже отвечал некоторым: «Обнял».

— Какая реакция?

— Кто-то отвечал: «Ой, извини, это я тебе писал по пьяни». Говорю: «Ну ладно, ничего страшного, бывает». А некоторые просто прочитывали, и все.