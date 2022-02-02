Мухин: «ЦСКА взял много очков в сезоне? Это мы еще мало взяли»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин в интервью «СЭ» рассказал перспективах команды на вторую часть сезона.

— Что ты думаешь по первой части сезона? Все говорят, что вы перебрали очки осенью, взяли слишком много.

— Слишком много? Это мы еще мало взяли. Кто это говорит-то?

— Говорят, как «Локомотиву» весной везло, так и ЦСКА везет, только тут больше за счет мастерства Акинфеева.

— Везет тому, кто везет. Так говорил Мишаткин в «Локомотиве» (тренировал Мухина в молодежке. — Прим. «СЭ»). Где-то была хорошая игра, а местами и плохая, но не считаю, что мы перебрали с очками.

— Что ты думаешь про перспективу на весну? Можно бороться за тройку и даже за двойку?

— Конечно, будем бороться, несмотря ни на что. И «Зенит» вроде недалеко, сколько там очков, восемь? Это вообще немного. «Зенит» сейчас начал оступаться. Все возможно.