Полузащитник Мухин рассказал о переходе из «Локомотива» в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин в интервью «СЭ» объяснил, почему ушел из «Локомотива».

— В какой момент ты понял, что придется уйти из «Локо»?

— В какой момент я понял... Из-за повреждения колена пропускал игру с «Уралом» (30-й тур. — Прим. «СЭ»), и тогда уже, вроде, было принято решение, что я ухожу в ЦСКА.

— Кем было принято решение?

— Мной и агентом. Конечно, хотелось остаться в клубе, но со стороны «Локомотива» не было особого желания.

— Почему вы так решили?

— Не смогли договориться. На нас вышел ЦСКА, проявил инициативу, сказали, что на меня рассчитывают, что я им нужен. Мне понравился их напор. У ЦСКА было больше желания видеть меня в своем клубе.