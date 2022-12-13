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Бистрович: «Сериа А не космос. В Италии играют только на результат»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий за итальянский «Лечче» на правах аренды, сравнил уровень российской премьер-лиги и итальянской серии А.

— Серия А на фоне РПЛ — космос?

— Нет, не скажу, что это прямо другая вселенная. Отличия — да: скажем, в Италии большинство команд играют в оборонительный футбол. В отличие от России, здесь играют только на результат, не демонстрируя яркий футбол. Итальянцам достаточно забить один гол в матче или скатать нулевую ничью. Лишь бы набрать очки.

Если сравнивать ЦСКА и «Лечче»... В России я играл за команду из верхней части таблицы и чаще получал возможность выйти на поле, чем оставался на лавке. А тут попал к аутсайдерам, для которого ключевая задача — сохранить прописку в серии А. Это отличное испытание и опыт — попробовать себя в одной из топ-5 лиг Европы.

РПЛ, как и другие лиги, тоже сильна. Освоиться там было сложно: привыкаешь к тактике, к тренерскому штабу... А меняешь страну — привыкаешь заново, — заявил Бистрович Sport24.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провел за «Лечче» 11 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-13-seria-a-ne-kosmos-v-italii-igrayut-tolko-na-rezultat-bistrovich-sravnil-rpl-i-seriyu-a

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Аргентина
Хорватия

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35%

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П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
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Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

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Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Кристиян Бистрович
ФК Лечче
ФК ЦСКА (Москва)
0
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
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5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
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