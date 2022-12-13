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13 декабря, 18:36

«Факел» объявил о создании брендбука и модернизации символики клуба

Виталий Косик
Корреспондент
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Логотип «Факела».
Фото ФК «Факел»

Воронежский «Факел» объявил об изменении клубной эмблемы и создании брендбука.

«Впервые в истории у «Факела» появился брендбук — мы решили собрать под одной обложкой наши традиции и элементы фирменного стиля, которые раньше представали перед болельщиками в разрозненном виде. Вместе с дизайн-студией Quberten мы стремились к тому, чтобы унифицировать бренд. Замена логотипа была бы нецелесообразной — разве можно чем-то заменить особенную для нас букву Ф и огонь, который не гас даже в самые трудные для «Факела» времена? Мы решили сохранить лого, приведя каждую деталь к гармонии с остальными элементами композиции. Брендбук станет важнейшим инструментом для реализации коммерческих проектов клуба и повышения эффективности маркетинговой деятельности», — сообщает официальный сайт клуба.

«Факел» занимает 13-е место в чемпионате России, набрав 13 очков за 17 матчей.

Источник: https://fakelfc.ru/news/view/8923-u-fakela-poyavilsya-brendbuk

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Сиэтл 0
1-й период

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
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Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
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Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
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ФК Факел (Воронеж)
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Сочи – ЦСКА
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Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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