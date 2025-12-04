Полузащитник ЦСКА Кисляк выиграл премию «Первая пятерка»-2025

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк стал победителем премии лучшему молодому футболисту РПЛ 2025 года «Первая пятерка», сообщает пресс-служба армейцев.

За 20-летнего игрока проголосовали 86 экспертов из 100. Второе место занял одноклубник Кисляка Кирилл Глебов, третье — защитник «Спартака» Игорь Дмитриев. На четвертой позиции расположился вингер «Акрона» Дмитрий Пестряков, а на пятой — защитник ЦСКА Матвей Лукин.

Кисляк стал девятым футболистом в истории ЦСКА, победившим в премии. Первым 20 лет назад был голкипер Игорь Акинфеев. В 2024 году премию выиграл хавбек «Локомотива» Алексей Батраков.

В сезоне-2025/26 Кисляк провел 17 матчей за красно-синих в чемпионате России, отметившись 4 голами и 5 результативными передачами.