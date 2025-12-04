Сафонов сомневается, что «Краснодар» станет чемпионом России по итогам этого сезона

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов оценил шансы «Краснодара» завоевать чемпионский титул второй сезон подряд.

В сезоне-2024/25 «быки» набрали 67 очков в 30 турах и впервые в своей истории выиграли чемпионат России, опередив на 1 очко «Зенит», который занял второе место.

«Я думаю, что не будет [чемпионом]. Почему-то у меня ощущение, что не будет, хотя очень хочу, чтобы так получилось», — сказал Сафонов в подкасте Федора Смолова.

После 17 туров РПЛ-2025/26 «Краснодар» с 37 очками возглавляет турнирную таблицу. Вторым идет ЦСКА (36 очков), третьим — «Зенит» (36).

Сафонов выступал за «Краснодар» с 2017 года, а летом 2024-го присоединился к «ПСЖ».