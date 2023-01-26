Карраскаль рассказал, почему решил остаться в России: «Не стал поддаваться всеобщей панике»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль в интервью «СЭ» заявил, что успокаивал семью после решения остаться в Москве минувшей весной.

«На меня было определенное давление: многие спрашивали, почему я остался в России в такой сложной ситуации. А я просто считаю, что это политическая тема, и сосредотачиваюсь исключительно на футболе. Когда я приехал в Москву, сразу почувствовал себя в своей тарелке. В клубе ко мне очень тепло относятся. Да и российский футбол мне нравится — лига довольно интенсивная. В общем, в Москве чувствую себя абсолютно счастливым человеком», — сказал Карраскаль.

Карраскаль также отметил, что его семья переживала из-за решения остаться в Москве.

«Я с детства привык покидать родной дом, бороться, пробиваться. Привык оказываться в сложных ситуациях и давно научился самостоятельно принимать решения. В тот момент я не стал поддаваться всеобщей панике. Мною движет футбол, поэтому и решения я принимал исходя из футбольных обстоятельств. Очень сильно волновалась моя бабушка. Но я ей позвонил и рассказал, что в Москве все в порядке, все хорошо. И она успокоилась», — добавил футболист.

После начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года многие иностранные футболисты приостановили или разорвали контракты с российскими клубами, покинув страну.

Полное интервью Хорхе Карраскаля «СЭ» здесь