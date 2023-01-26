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Сегодня, 09:15

Карраскаль рассказал, почему решил остаться в России: «Не стал поддаваться всеобщей панике»

Карраскаль заявил, что успокаивал семью после решения остаться в Москве минувшей весной
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль в интервью «СЭ» заявил, что успокаивал семью после решения остаться в Москве минувшей весной.

«На меня было определенное давление: многие спрашивали, почему я остался в России в такой сложной ситуации. А я просто считаю, что это политическая тема, и сосредотачиваюсь исключительно на футболе. Когда я приехал в Москву, сразу почувствовал себя в своей тарелке. В клубе ко мне очень тепло относятся. Да и российский футбол мне нравится — лига довольно интенсивная. В общем, в Москве чувствую себя абсолютно счастливым человеком», — сказал Карраскаль.

Карраскаль также отметил, что его семья переживала из-за решения остаться в Москве.

«Я с детства привык покидать родной дом, бороться, пробиваться. Привык оказываться в сложных ситуациях и давно научился самостоятельно принимать решения. В тот момент я не стал поддаваться всеобщей панике. Мною движет футбол, поэтому и решения я принимал исходя из футбольных обстоятельств. Очень сильно волновалась моя бабушка. Но я ей позвонил и рассказал, что в Москве все в порядке, все хорошо. И она успокоилась», — добавил футболист.

После начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года многие иностранные футболисты приостановили или разорвали контракты с российскими клубами, покинув страну.

Полное интервью Хорхе Карраскаля «СЭ» здесь

Хорхе Карраскаль
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

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