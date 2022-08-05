Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:31

Медина: «ЦСКА горит желанием победить «Факел». Уверен в положительном исходе»

Медина заявил, что «ЦСКА горит желанием победить «Факел»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился ожиданиями от матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Факелом».

Встреча состоится в субботу, 6 августа, и начнется в 17.30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

«Если честно, мало что знаю о «Факеле», — приводит слова Медины официальный сайт армейцев. — Но уверен, что новички РПЛ точно приложат максимум усилий, чтобы одержать победу над нами или хотя бы отобрать очки. Но ЦСКА горит желанием победить «Факел». Уверен в положительном исходе».

После трех туров РПЛ красно-синие набрали семь очков и занимают третье место в турнирной таблице.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/exclusive/khesus-medina-lyublyu-khodit-po-ulochkam-moskvy-i-izuchat-arkhitekturu-goroda/
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Какие продукты необходимо употреблять при дефиците витамина В12
Большунов рыбачит, Нагорный гребет, Рылов уходит от тренера. Чем занимаются наши звезды спорта, пока им запрещено выступать в мире
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Рианчо: «Если «Спартак» хочет стать чемпионом, ему нельзя спотыкаться об «Урал»
Источник: Карцев успешно прошел медобследование для «Динамо»
Медина готов перекрасить волосы в красно-синие цвета, если ЦСКА станет чемпионом России
Медина заявил, что у него не было мысли приостановить контракт с ЦСКА
Источник: «Динамо» продлило контракт со Скопинцевым до 2027 года
В «Арсенале» отреагировали на информацию о возможном переходе Степанова в «Сочи»
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Краснодар» — «Локомотив» и другие матчи
Рианчо: «Если «Спартак» хочет стать чемпионом, ему нельзя спотыкаться об «Урал»
Источник: Карцев успешно прошел медобследование для «Динамо»
Были друзьями в Испании, но перестали общаться. С чего начался конфликт Карпина и Мостового
Медина готов перекрасить волосы в красно-синие цвета, если ЦСКА станет чемпионом России
Медина заявил, что у него не было мысли приостановить контракт с ЦСКА
Кордоба может пропустить матч «Краснодара» против «Локомотива»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медина готов перекрасить волосы в красно-синие цвета, если ЦСКА станет чемпионом России

Источник: Карцев успешно прошел медобследование для «Динамо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости