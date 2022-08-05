Медина: «ЦСКА горит желанием победить «Факел». Уверен в положительном исходе»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился ожиданиями от матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Факелом».

Встреча состоится в субботу, 6 августа, и начнется в 17.30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

«Если честно, мало что знаю о «Факеле», — приводит слова Медины официальный сайт армейцев. — Но уверен, что новички РПЛ точно приложат максимум усилий, чтобы одержать победу над нами или хотя бы отобрать очки. Но ЦСКА горит желанием победить «Факел». Уверен в положительном исходе».

После трех туров РПЛ красно-синие набрали семь очков и занимают третье место в турнирной таблице.