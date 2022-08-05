Источник: Карцев успешно прошел медобследование для «Динамо»

Полузащитник «Маккаби» из Нетани Эден Карцев успешно прошел медицинский осмотр для «Динамо», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, московский клуб может подписать контракт с 22-летним израильтянином в пятницу, 5 августа.

Отмечается, что преград для перехода полузащитника в московский клуб нет.

Ранее «СЭ» сообщал, что бело-голубые подпишут с Карцевым соглашение на пять лет.

В прошедшем сезоне футболист провел 24 матча, забил два мяча и отдал одну результативную передачу за «Маккаби».