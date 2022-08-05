Источник: Карцев успешно прошел медобследование для «Динамо»
Карцев успешно прошел медобследование для «Динамо»
Полузащитник «Маккаби» из Нетани Эден Карцев успешно прошел медицинский осмотр для «Динамо», сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, московский клуб может подписать контракт с 22-летним израильтянином в пятницу, 5 августа.
Отмечается, что преград для перехода полузащитника в московский клуб нет.
Ранее «СЭ» сообщал, что бело-голубые подпишут с Карцевым соглашение на пять лет.
В прошедшем сезоне футболист провел 24 матча, забил два мяча и отдал одну результативную передачу за «Маккаби».
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