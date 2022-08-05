Медина готов перекрасить волосы в красно-синие цвета, если ЦСКА станет чемпионом России

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина рассказал, какие личные цели ставит на этот сезон. По словам 25-летнего парагвайца, он хочет достичь двузначной цифры по системе «гол+пас».

«Я всегда стараюсь высоко поднимать планку, ставить максимальные цели, — приводит слова Медины официальный сайт московского клуба. — Ради этого готов работать изо всех сил. Когда я перешел в ЦСКА, мне сразу хотелось выиграть титул, забить как можно больше мячей и отдать много результативных передач. В этом сезоне хочется по системе «гол+пас» достичь двузначной цифры, точно больше 10».

Также полузащитник заявил, что хочет выиграть титул с армейцами.

«Когда команда начинает новый этап, то у всех появляется одна мечта. Все знают, в каком большом клубе играют и чего хотят достичь. Поэтому в поте лица будем стараться идти к своей цели. Если ЦСКА станет чемпионом, готов перекрасить косичку в красно-синие цвета. Как Вагнер Лав? Да, он вошел в историю клуба, и мне тоже бы этого хотелось», — сказал он.

В нынешнем сезоне Медина забил два мяча в трех матчах за красно-синих в Российской премьер-лиге (РПЛ). Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

После трех туров РПЛ ЦСКА набрал семь очков и занимает третье место в турнирной таблице.