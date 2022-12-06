Ермаков — об Акинфееве: «Порыбачить с Игорем? Было бы интересно!»
Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков в интервью «СЭ» рассказал о взаимоотношениях в команде.
— Со стороны кажется, что в ЦСКА есть четкое разделение на группы: легионеры, молодежь и опытные игроки.
— На самом деле никакого разделения нет. Все общаются друг с другом, просто с кем-то больше, с кем-то меньше. При этом нет никаких проблем подойти за советом к кому-то из старших — всегда помогут.
— Ты сказал, что общение с иностранцами — это вопрос языкового барьера. О чем можно поговорить с Акинфеевым, Набабкиным, Щенниковым?
— Да о разных вещах. Может, обсудить какой-то игровой момент, спросить совет, поговорить о жизни. Нет такого, что они не общаются с молодыми.
— Акинфеев любит рыбалку.
— Порыбачить с Игорем? Было бы интересно!
— Матвей Лукин обращается к Акинфееву по имени и отчеству. Ты тоже?
— Когда здороваюсь или прошу мяч на тренировке, могу сказать: «Игорь». Но в остальном — на «вы». Как он реагирует? Иногда подшучивает в ответ.
— Акинфеев рассказывал, что Вадим Карпов не знает Вагнера Лав и Карвальо, хотя их портреты висят на базе клуба.
— Меня Акинфеев не экзаменовал, но я готов. Обоих знаю!
19-летний Ермаков — воспитанник ЦСКА. В сезоне-2022/23 он забил 2 гола в 21 матче за армейцев во всех турнирах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2