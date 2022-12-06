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Сегодня, 13:49

Источник: «Локомотив» может арендовать защитника «Янг Бойз» Камара

Мария Гусева
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«Локомотив» может арендовать с правом выкупа защитника «Янг Бойз» Мохамеда Камара, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, сторона «Локомотива» уже связалась с компанией Stellar Group, представляющей интересы игрока.

Камара выступает за «Янг Бойз» с 2018 года. Контракт 25-летнего гвинейца с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

В текущем сезоне Камара провел за «Янг Бойз» 17 матчей, но пока не отметился результативными действиями.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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